Захарова: власти уверенно ведут Молдавию по пути Украины
Москва, 18 февраля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В России внимательно следили за формированием нового состава правительства Молдавии, которое сопровождалось беспрецедентным нагнетанием антироссийской риторики по дестабилизации в стране, смена молдавского правительства носит лишь «косметический характер», сделала вывод официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она констатировала, что из 15 членов правительства Молдавии 11 сохранили свои посты, поэтому «курс Кишинёва в отношении России вряд ли изменится».
По словам Захаровой, молдавские власти уверенно ведут страну по пути Украины и Прибалтики. Также запрещаются неугодные СМИ, идут гонения на политических оппонентов, ограничиваются использование русского языка, торгово-экономические и гуманитарные контакты с Россией, отходят от нейтралитета, угрожая стабильности и безопасности республики.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия остаётся открытой к развитию двустороннего сотрудничества на благо граждан двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля парламент Молдавии утвердил состав нового правительства страны во главе с Дорином Речаном.