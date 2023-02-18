Москва, 18 февраля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В России внимательно следили за формированием нового состава правительства Молдавии, которое сопровождалось беспрецедентным нагнетанием антироссийской риторики по дестабилизации в стране, смена молдавского правительства носит лишь «косметический характер», сделала вывод официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она констатировала, что из 15 членов правительства Молдавии 11 сохранили свои посты, поэтому «курс Кишинёва в отношении России вряд ли изменится».

По словам Захаровой, молдавские власти уверенно ведут страну по пути Украины и Прибалтики. Также запрещаются неугодные СМИ, идут гонения на политических оппонентов, ограничиваются использование русского языка, торгово-экономические и гуманитарные контакты с Россией, отходят от нейтралитета, угрожая стабильности и безопасности республики.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия остаётся открытой к развитию двустороннего сотрудничества на благо граждан двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля парламент Молдавии утвердил состав нового правительства страны во главе с Дорином Речаном.