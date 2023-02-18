Москва, 18 февраля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В возрасте 87 лет умер спортивный комментатор Владимир Писаревский. Об этом 18 февраля сообщила его дочь Анастасия .

Цитата из видео: «Владимир Писаревский вспоминает Анатолия Тарасова» Владимир Писаревский

«Это случилось сегодня, в шесть часов утра, в 81-й больнице города Москвы», — приводит слова Писаревской ТАСС.

По её словам, две недели назад Писаревский заразился коронавирусом, ослаб, упал, после чего приехала скорая и констатировала COVID-19.

Она отметила, что в течение недели он чувствовал себя относительно нормально, но потом снова упал. Его госпитализировали, а потом диагностировали ишемический инсульт.

Также она рассказала, что он пошёл на поправку и уже готовился к выписке, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, но через полдня он снова попал в реанимацию в критическом состоянии.

Прощание пройдёт 21 февраля. Писаревского похоронят на Ваганьковском кладбище.

Напомним, Писаревский был хоккеистом, в 1950-е он выступал за «Динамо», «Химик», «Трактор». После завершения спортивной карьеры стал комментатором, освещал крупнейшие хоккейные события, вёл репортажи.