Токио, 18 февраля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Ракета, запущенная КНДР в сторону Японского моря, упала. Об этом 18 февраля сообщила Береговая охрана Японии.

EPA/KCNA/ТАСС Военные учения в Северной Корее

По данным японских властей, северокорейский снаряд упал в 18:30 по местному времени в пределах исключительной экономической зоны в Японском море.

В министерстве обороны Японии уточнили, что, предположительно, падение ракеты могло произойти в водах к западу от полуострова Осима (Хоккайдо).

Ранее южнокорейские военные сообщили о запуске баллистической ракеты, предположительно, большой дальности. По их данным, снаряд был запущен около 17:22 по местному времени с территории аэропорта Сунан, расположенного недалеко от Пхеньяна.

Нынешний пуск состоялся спустя 48 дней после испытания ракетной установки сверхбольшого калибра.