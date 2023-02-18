Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо станут гражданами России
Санкт-Петербург, 18 февраля 2023, 12:43 — REGNUM Игрокам футбольного клуба «Зенит» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение российских паспортов, передает 18 февраля ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева.
Дата выдачи паспортов пока не назначена, предполагается, что они будут выданы весной 2023 года.
Получение этих документов позволит Малкому и Клаудиньо не считаться легионерами в чемпионате России, при этом за национальную сборную России играть они не смогут, поскольку уже выступали в составе олимпийской сборной Бразилии.