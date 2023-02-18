Санкт-Петербург, 18 февраля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Игрокам футбольного клуба «Зенит» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение российских паспортов, передает 18 февраля ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игроки «Зенита» Клаудиньо (автор гола) и Малком (справа).

Дата выдачи паспортов пока не назначена, предполагается, что они будут выданы весной 2023 года.

Получение этих документов позволит Малкому и Клаудиньо не считаться легионерами в чемпионате России, при этом за национальную сборную России играть они не смогут, поскольку уже выступали в составе олимпийской сборной Бразилии.