В Подмосковье кассир «Перекрестка» с помощью доставки воровал продукты и продавал на улице

Красногорск, , 12:35 — REGNUM 24-летний сотрудник супермаркета Гамзабег Гаджиев придумал хитрый способ с ложной доставкой продуктов на дом. Он сам заказывал продукты на вымышленные адреса, а потом отменял доставку. Украденные продукты продавал на улице, сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Разносчик еды Иван Шилов © ИА REGNUM

Гамзабег Гаджиев устроился в супермаркет «Перекресток» в поселке ВНИИССОК недавно. Парень практически сразу получил должность продавца-кассира. Проработав несколько месяцев, Гамзабег придумал хитрый план, из-за которого он теперь может сесть в тюрьму на пару лет.

«24-летний гражданин через приложение заказывал продукты на вымышленный адрес, курьер забирал товар, но перед тем, как отпустить его, Гамзабег быстро отменял доставку. Курьер сообщал Гамзабегу, что доставка отменена и возвращал ему продукты. А вот Гамзабег, в свою очередь, продукты в магазин не возвращал, а забирал их себе. Потом этими продуктами Гамзабег торговал на улице», — сообщил собеседник.

На данный момент полиция устанавливает сумму причиненного ущерба. Сам Гамзабег признался полиции, что продавал все в три раза дешевле, чем оно стоило в магазине.