Красногорск, 18 февраля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. 24-летний сотрудник супермаркета Гамзабег Гаджиев придумал хитрый способ заработка с ложной доставкой продуктов на дом. Он сам заказывал продукты на вымышленные адреса, а потом отменял доставку. Украденные продукты он продавал на улице, сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Разносчик еды

Гамзабег Гаджиев устроился в супермаркет «Перекрёсток» в поселке ВНИИССОК недавно. Парень практически сразу получил должность продавца-кассира. Проработав несколько месяцев, Гамзабег придумал хитрый план, из-за которого он теперь может сесть в тюрьму на пару лет.

«24-летний гражданин через приложение заказывал продукты на вымышленный адрес, курьер забирал товар, но перед тем, как отпустить его, Гамзабег быстро отменял доставку. Курьер сообщал Гамзабегу, что доставка отменена, и возвращал ему продукты. Гамзабег же, в свою очередь, продукты в магазин не возвращал, а забирал их себе. Потом этими продуктами он торговал на улице», — сообщил собеседник.

На данный момент полиция устанавливает сумму причиненного ущерба. Сам Гамзабег признался полиции, что продавал всё в три раза дешевле, чем оно стоило в магазине.