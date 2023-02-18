Минфин США напрямую предостережёт компании от обхода антироссийских санкций

Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Власти США будут направлять прямые предупреждения компаниям, уклоняющимся от исполнения антироссийских санкций на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передаёт 18 февраля Reuters.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо © JOHANNA GERON / POOL/EPA/ТАСС

По его словам, компании в ряде стран столкнутся с ультиматумом: либо они перестают оказывать России «материальную поддержку», либо им отказывают в доступе к экономикам Европы, США и Великобритании.

«Мы собираемся пойти непосредственно в их компании и дать понять их компаниям, что у них есть выбор», — подчеркнул Адейемо.

Он пояснил, что говорит о странах, граничащих с Россией, а также об ОАЭ, Турции и Иране.

США готовы к решительным действиям в борьбе с уклонением от санкций. Усилия будут сосредоточены на промышленных товарах, строительстве и предметах двойного назначения, также Вашингтон намерен предупредить крупнейшие мировые банки, что их клиенты могут остаться без финансовых услуг в случае сотрудничества с Россией, добавил замминистра.