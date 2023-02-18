Москва, 18 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Москве сотрудники городских служб работают в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

По её информации, по прогнозам синоптиков, в ночь на 19 февраля в Москве ожидается сильный снегопад, который будет идти до утра понедельника.

Уточняется, что прирост снега составит до десяти сантиметров. 18 и 19 февраля также ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Отмечается, что в связи с этим работники городских служб трудятся в режиме повышенной готовности.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Он также уточнил, что в уборке будут задействованы средства малой механизации, необходимое количество роторной и другой техники, а также бригады дворников.