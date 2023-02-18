В горах Сочи прогнозируют сход лавин

Сочи, Краснодарский край, , 12:40 — REGNUM В Сочи четыре дня ожидается лавиноопасная ситуация, сообщает 18 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сход лавины Bndestem

«На период с 18:00 18 февраля до 18:00 21 февраля в горах города Сочи выше 500 метров над уровнем моря — лавиноопасно», — уточнили в ведомстве.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийском штате Джамму и Кашмир пострадали восемь российских туристов.