Москва, , 12:26 — REGNUM Сын участника секретной советской программы по высадке на Луне скончался в Москве. Его отец Владимир Щербинский приехал на помощь, но было уже слишком поздно. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в системе здравоохранения столицы.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Сын 76-летнего участника засекреченной советской лунной программы Владимира Щербинского позвонил отцу 14 февраля. В разговоре Дмитрий пожаловался на сильную боль в животе. Владимир Вениаминович забеспокоился и решил поехать к сыну домой, чтобы помочь и, в случае необходимости, вызвать скорую помощь. Но войдя в квартиру, понял, что опоздал. Сын уже не подавал признаков жизни.

«В квартире в районе Южное Тушино на улице Химкинский бульвар обнаружено тело 50-летнего мужчины. Давность наступления смерти около 2 часов», — рассказал собеседник агентства.

Его отец Владимир Щербинский был одним из немногих людей, которые были допущены к засекреченным экспериментам подготовки высадки советских космонавтов на Луну. В июле 1953 года в Государственном испытательном НИИ авиационной и космической медицины из военнослужащих был создан отряд испытателей, Владимир Щербинский стал одним из участников этого уникального подразделения. Распоряжение о начале испытаний незадолго до своей смерти подписал Сталин. В рамках экспериментов учёные пытались создать условия максимально приближенные к реальным: лунную поверхность имитировали кучами песка, специальный безопорный стенд позволял искусственно уменьшить притяжение в 7 раз. Участники экспериментов работали в скафандрах «Ястреб», на их телах закрепляли различные датчики и замеряли физиологические показатели во время выполнения заданий. Учёные моделировали различные ситуации, которые могли произойти в космосе и во время высадки на Луну и благодаря испытателям могли проверить возможны ли обычные для земного человека манипуляции в условиях невесомости и перегрузок. Некоторые эксперименты могли длиться по 7-8 суток, например, полет на спутник Земли и ее облет.

Владимир Щербинский посвятил испытательной работе около 25 лет. Он ушёл из отряда в 1993 году, ещё через 7 лет военнослужащих отлучили от испытаний космической техники и команду распустили. А сами эксперименты перешли в ведомство в Института медико-биологических проблем.