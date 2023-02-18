Киев, 18 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Энергосистема Украина возвращается к нормальному режиму работы, заявили 18 февраля в компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Ранее после серии взрывов на энергетических объектах страны был введен режим превентивных отключений.

В последние дни дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал, в «Укрэнерго» полагают, что эта ситуация сохранится.

Днем ранее, 17 февраля, глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме страны остается «шаткой».

Энергетическое оборудование «находится не в лучшем состоянии» из-за повреждения практически всех тепловых электростанций и ГЭС, а также множества магистральных подстанций, отметил он.