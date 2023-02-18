Нью-Йорк, США, 18 февраля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Западным странам всё труднее продавливать антироссийскую риторику и доказывать в ООН «изолированность» России, написал 18 февраля в своём телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

ООН («Крокодил», 1951, №7)

В ходе прошедшего 17 февраля заседания Совбеза ООН по Минским соглашениям западным странам пришлось объяснять, почему к ним больше нет доверия, а их попытки оправдаться выглядят неубедительными, считает дипломат.

По его словам, из выступлений развивающихся стран было заметно постепенное осознание истинных причин нынешней острой фазы кризиса на Украине.

«Сейчас с огромным скрипом идёт работа над проектом резолюции Генассамблеи по годовщине СВО, из которой западники постарались убрать все острые углы, максимально всё скруглить, чтобы заручиться самой широкой возможной поддержкой», — отмечает Полянский.

Он утверждает, что на украинцев просто «надели намордник», чтобы не смазали усилия и никого не отпугнули, а они тоскливо наблюдают, как текст становится более размытым.

Полянский призывает подождать и посмотреть, к чему это приведет, ведь «американский ковбойский шантаж и выкручивание рук никто не отменял».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не уверена в возможности посредничества ООН по разрешению конфликта на Украине.