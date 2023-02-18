Сочи, Краснодарский край, 18 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Полёты из Ташкента в Сочи начала узбекская авиакомпания Panorama Airways, в сочинском аэропорту торжественно встретили первый рейс. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

«В аэропорт Сочи самолёт прибыл в 1 час 40 минут по местному времени. По старой авиационной традиции борт со 140 пассажирами встретили торжественной водной аркой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на обратный рейс в Ташкент было зарегистрировано 75 пассажиров.

Рейсы из Сочи в столицу Узбекистана будут выполняться регулярно один раз в неделю по пятницам.