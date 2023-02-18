История вопроса

На фоне резкого роста цен на продовольствие и энергоносители в сентябре 2022 года в Молдавии разразился масштабный социально-энергетический кризис, который вызвал многотысячные акции протеста. Участники протестов требуют отставки правительства и президента Майи Санду, проведения досрочных президентских и парламентских выборов. В организации протестов принимают участие партия «Шор» и Компартия. В Молдавии было объявлено о создании Комитета национального спасения. В октябре 2022 года противостояние переросло в столкновение протестующих с полицией, которая разогнала палаточный городок.