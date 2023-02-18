Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать Молдавию
Вашингтон, 18 февраля 2023, 12:13 — REGNUM Россия пытается «дестабилизировать правительство Молдавии», заявил 18 февраля после встречи с президентом этой республики Майей Санду госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что Вашингтон ценит «реформы», которые проводит Кишинев, и поддерживает действующие власти Молдавии.
Как сообщалось ранее, в Молдавии проходят массовые протесты из-за резкого роста цен на свет, газ и отопление.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля заявил, что Россия якобы намеревается совершить нападение на Молдавию, а вслед за этим, вероятно, «захватить» и все остальные страны бывшего СССР.