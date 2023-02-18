Вашингтон, 18 февраля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Россия пытается «дестабилизировать правительство Молдавии», заявил 18 февраля после встречи с президентом этой республики Майей Санду госсекретарь США Энтони Блинкен.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен

Он отметил, что Вашингтон ценит «реформы», которые проводит Кишинев, и поддерживает действующие власти Молдавии.

Как сообщалось ранее, в Молдавии проходят массовые протесты из-за резкого роста цен на свет, газ и отопление.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля заявил, что Россия якобы намеревается совершить нападение на Молдавию, а вслед за этим, вероятно, «захватить» и все остальные страны бывшего СССР.