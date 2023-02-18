Анкара, 18 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Двух человек удалось извлечь из-под завалов в Турции в провинции Хатай спустя 296 часов после землетрясения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По информации журналистов, на 296-м часу после землетрясения в Хатае из-под завалов были извлечены живыми два человека.

Как передавало ИА REGNUM, при разборе завалов в Хатае нашли мёртвым полузащитника футбольной сборной Ганы и турецкого клуба «Хатайспор» Кристиана Атсу. Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 39,6 тысячи человек.