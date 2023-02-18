Керчь, Крым, , 12:24 — REGNUM Юго-западный ветер в акватории Керченского пролива усилится до 15 м/с. Объявлено штормовое предупреждение до конца дня. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Керченский пролив © Виталий Тимкив/РИА Новости

«Объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся с 11–14 часов усилением юго-западного ветра 12–15 м/сек, который сохранится до конца дня», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По данным Росгидромета, в Крыму 18 февраля ветер юго-западный 12–15 м/сек, во второй половине дня дождь, видимость хорошая, высота волн 30–80 см. Воздух прогреется до +7… 9 °С, температура воды в море +3… 4 °С.