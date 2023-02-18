Московскую квартиру экс-владельца Антипинского НПЗ Мазурова продадут почти за 1 млрд рублей

Москва, , 12:02 — REGNUM На торги выставлена московская квартира бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрия Мазурова, в отношении которого в 2020 году началась процедура банкротства. Об этом 18 февраля сообщает РБК.

Дмитрий Мазуров © Евгений Одиноков/РИА Новости

Отмечается, что квартира площадью 493,7 кв. м включает в себя четыре этажа и подвал. Также в ней есть сауна, бассейн и терраса на крыше. Она находится в 1-м Зачатьевском переулке рядом с Остоженкой.

Начальная цена квартиры и двух машиномест составляет 920 млн рублей. Аукцион пройдёт в начале апреля.

Напомним, Мазуров был задержан в 2019 году, его обвиняют в присвоении $29 млн средств Сбербанка и растрате принадлежавших Антипинскому НПЗ 473 млн рублей.

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