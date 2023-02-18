Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского Шебекино
Белгород, 18 февраля 2023, 12:01 — REGNUM Рыночные павильоны и торговые центры серьёзно повреждены в результате обстрела города Шебекино украинскими войсками. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 18 февраля в своём телеграм-канале.
ВСУ обстреляли Шебекино 17 февраля. Снаряды попали по рынку, торговым центрам и парикмахерской.
«Снарядами сильно покорежило торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий», — написал Гладков и опубликовал снимки повреждений.
По его словам, предприниматели сильно расстроены произошедшим, встречу с ними проведёт глава округа Владимир Жданов. Администрация области поможет с восстановлением объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, сотруднице парикмахерской, пострадавшей при обстреле, требуется транспортировка в Москву. Женщина остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии.