Белгород, 18 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Рыночные павильоны и торговые центры серьёзно повреждены в результате обстрела города Шебекино украинскими войсками. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 18 февраля в своём телеграм-канале.

t. me/vvgladkov Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ, 17 февраля 2023 года

ВСУ обстреляли Шебекино 17 февраля. Снаряды попали по рынку, торговым центрам и парикмахерской.

«Снарядами сильно покорежило торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий», — написал Гладков и опубликовал снимки повреждений.

По его словам, предприниматели сильно расстроены произошедшим, встречу с ними проведёт глава округа Владимир Жданов. Администрация области поможет с восстановлением объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, сотруднице парикмахерской, пострадавшей при обстреле, требуется транспортировка в Москву. Женщина остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии.