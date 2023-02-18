ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Донецк, 18 февраля 2023, 11:58 — REGNUM ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 18 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 148 единиц различных боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель.
Ранее разведчики ВС России засекли позиции диверсантов ВСУ, которые находились неподалеку от Кременной в Луганской Народной Республике.