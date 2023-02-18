Донецк, 18 февраля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 18 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Владимир Гердо/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в телеграм-канале представительства.

Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 148 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель.

Ранее разведчики ВС России засекли позиции диверсантов ВСУ, которые находились неподалеку от Кременной в Луганской Народной Республике.