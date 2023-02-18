Сеул, , 11:59 — REGNUM Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Северная Корея Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, власти КНДР беспрецедентно сильно и продолжительно ответят на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие. А в Южной Корее впервые за шесть лет назвали КНДР и её армию «врагом».