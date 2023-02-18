Сеул, 18 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, власти КНДР беспрецедентно сильно и продолжительно ответят на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие. А в Южной Корее впервые за шесть лет назвали КНДР и её армию «врагом».