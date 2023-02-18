Белгород, 18 февраля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Сотрудница парикмахерской, пострадавшая в результате обстрела Шебекино украинскими войсками, остаётся без сознания в реанимации. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 18 февраля в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Помещение парикмахерской, где была серьезно ранена сотрудница

По его словам, состояние женщины тяжёлое. Её готовы принять московские врачи.

«Сегодня пройдёт заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о её транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия», — написал Гладков.

Он отметил, что в результате обстрела 17 февраля пострадали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Глава региона опубликовал фотографии повреждённых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, город Шебекино в результате обстрела оказался частично обесточен. Кроме того, обстрелу подверглось село Новая Таволжанка.