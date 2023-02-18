Москва, 18 февраля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Подразделение «Эспаньола» Вооруженных сил РФ, состоящее из футбольных фанатов, приступило к тестированию под Угледаром (ДНР) новейших средств радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотникам. Об этом заявил командир подразделения с позывным Испанец.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

По его словам, бойцы сотрудничают с компанией — производителем средств РЭБ из Санкт-Петербурга. Их модели позволяют подавлять сигналы на любых частотах в радиусе 5 км.

«Мы на практике используем их изобретения и даем им обратную связь для доработки», — приводит слова военнослужащего РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ситуация в конфликте развивается не в пользу Киева, несмотря на то, что в западных СМИ твердят о том, что в конечном итоге Украина одержит верх над Россией.