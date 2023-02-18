Лондон, , 11:46 — REGNUM Украина получит современные истребители, такие как Eurofighter Typhoon, только после окончания спецоперации России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью немецкому журналу Spiegel.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес © Alexander Welscher/Global Look Press

Он пояснил, что Киеву не стоит ждать быстрых поставок истребителей, по крайней мере, на этом этапе и «почти наверняка» в ближайшие полгода.

Уоллес уточнил, что пройдет много времени, прежде чем кто-то передаст Киеву истребители.

«Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны», — заявил он, добавив, что такой консенсус был достигнут среди западных стран.

При этом глава британского минобороны отметил, что союзники Киева готовы «сделать такой шаг в какой-то момент».

Как передавало ИА REGNUM, по словам конгрессмена США, ведущего демократа в комитете по вооружённым силам палаты представителей Адама Смита, Киев, скорее всего, не сможет заполучить Крым силовым методом. А американский журналист, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш заявил, что Вашингтон своими враждебными действиями только сплотил граждан России вокруг президента страны Владимира Путина.