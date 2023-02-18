Москва, 18 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В возрасте 83 лет умерла актриса и сценаристка Людмила Абрамова. Об этом сообщил сын Абрамовой Аркадий Высоцкий.

Алексей Дружинин/РИА Новости Людмила Абрамова

«Людмилы Владимировны не стало. Это случилось вчера», — приводит его слова ТАСС.

Причины и обстоятельства смерти жены Владимира Высоцкого на данный момент неизвестны.

Людмила Абрамова родилась в августе 1939 года. С Высоцким она познакомилась в 1961 году на съемках фильма «713-й просит посадку», однако брак, просуществовавший пять лет, распался в 1970 году. Абрамова — мать актеров Аркадия и Никиты Высоцких. Она также работала художественным руководителем дирекции по созданию музея Высоцкого в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в возрасте 50 лет умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева.