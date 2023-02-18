Киевские боевики применили боеприпас с отравляющим веществом под Угледаром

Донецк, , 11:35 — REGNUM Боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом применили ВСУ на угледарском направлении. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военного.

Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ © Кирилл Брага/РИА Новости

По его словам, над позициями российских войск под Угледаром утром 16 февраля появились два ударных беспилотника ВСУ, один из которых был сбит, а второй успел сбросить химический боеприпас.

«Заряд сдетонировал, и двое бойцов, оказавшихся в зоне его поражения, получили ожоги лёгких. Кроме того, у них наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых», — сказал он.

Отмечается, что остатки боеприпасов направлены на экспертизу для изучения.

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