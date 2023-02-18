ВСУ применили боеприпасы с отравляющим веществом под Угледаром
Донецк, 18 февраля 2023, 11:35 — REGNUM Боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом применили ВСУ на угледарском направлении. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военного.
По его словам, над позициями российских войск под Угледаром утром 16 февраля появились два ударных беспилотника ВСУ, один из которых был сбит, а второй успел сбросить химический боеприпас.
«Заряд сдетонировал, и двое бойцов, оказавшихся в зоне его поражения, получили ожоги лёгких. Кроме того, у них наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых», — сказал он.
Отмечается, что остатки боеприпасов направлены на экспертизу для изучения.
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