Донецк, 18 февраля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом применили ВСУ на угледарском направлении. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военного.

Кирилл Брага/РИА Новости Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ

По его словам, над позициями российских войск под Угледаром утром 16 февраля появились два ударных беспилотника ВСУ, один из которых был сбит, а второй успел сбросить химический боеприпас.

«Заряд сдетонировал, и двое бойцов, оказавшихся в зоне его поражения, получили ожоги лёгких. Кроме того, у них наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых», — сказал он.

Отмечается, что остатки боеприпасов направлены на экспертизу для изучения.