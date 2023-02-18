Вашингтон, 18 февраля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Ситуация в конфликте развивается не в пользу Киева, несмотря на то что в западных СМИ твердят, что в конечном итоге Украина одержит верх над Россией. Об этом написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Он напомнил, что в западных странах считают победу Киева неизбежной, при этом ссылаются на слова американского генерала Марка Милли, заявившего, что Россия уже проиграла.

По словам автора, если взглянуть на ситуацию трезво, безэмоционально и взвешенно, то можно увидеть, что ситуация для Украины, гораздо более опасна, чем принято считать. Он считает, что Запад не должен недооценивать Россию, так как она эффективно приспосабливается к ситуации на полях сражений, меняет тактику.

Дэвис также уточнил, что нужно ясно представлять шансы ВСУ в 2023 году.

«Также нет никаких гарантий, что Москва победит украинскую армию, но утверждение генерала Милли о том, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеко от истины», — написал офицер.