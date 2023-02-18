Курск, 18 февраля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Прилёты украинских снарядов зафиксированы у трёх населённых пунктов в приграничных районах Курской области, повреждены объекты инфраструктуры. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 18 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Два снаряда упали у деревни Елизаветовка в Глушковском районе, в результате повреждена газораспределительная станция. Ремонт уже идёт. Ещё два снаряда упали около подстанции в селе Попово-Лежачи, без света остались посёлок Краснооктябрьский и село Волфино, уточнил губернатор.

«Пять прилётов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений», — написал Старовойт.

17 февраля Старовойт сообщал о прилётах со стороны Украины в сёлах Горналь и Гуево в Суджанском районе и в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области.