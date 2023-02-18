США, 18 февраля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе бывшую жену и отчима, убил 52-летний Ричард Крам, устроивший стрельбу в округе Тейт американского штата Миссисипи. Об этом сообщает 18 февраля Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Шериф округа Тейт Брэд Лэнс рассказал, что Крам действовал в одиночку, вооружившись дробовиком и двумя пистолетами. Утром 17 февраля он застрелил водителя пикапа, припаркованного возле круглосуточного магазина в сельской общине Аркабутла неподалёку от границы с Теннесси.

В нескольких милях от этого места полиция обнаружила бывшую жену Крама 60-летнюю Дебру Крам мёртвой, а её нынешнего мужа раненым. Крама задержали у его собственного дома. За домом нашли тела двух разнорабочих, 76-летнего Чарльза Мануэля и 59-летнего Джона Рори. Один лежал на дороге, другой — во внедорожнике.

В соседнем доме были застрелены отчим Крама и сестра отчима, 73-летний Джордж Маккейн и 78-летняя Линда Маккейн.

По словам Лэнса, преступлений такого масштаба в маленькой общине, где проживает менее 300 человек, не было. Крам помещён под стражу, пока ему предъявили обвинение в убийстве 59-летнего Криса Бойса, застреленного у магазина. Погибнуть мог и его брат, находившийся с ним в пикапе. Крам преследовал мужчину, но тот смог убежать.

Пока неизвестно, был ли Крам знаком с братьями Бойс. Мотивы преступления ещё не установлены. Прежде у Крама не было проблем с законом, отметил шериф.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден после стрельбы в Миссисипи заявил, что страну захлестнула эпидемия вооруженного насилия.