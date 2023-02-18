Пашинян, Алиев и Блинкен проведут встречу в Мюнхене
Ереван, 18 февраля 2023, 11:26 — REGNUM Трёхсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена пройдёт в Мюнхене. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе армянского правительства.
«Сегодня запланирована трёхсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Блинкена», — сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что мероприятие состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, в октябре 2022 года Пашинян и Алиев встречались в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина.