Ереван, 18 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Трёхсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена пройдёт в Мюнхене. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

«Сегодня запланирована трёхсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Блинкена», — сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что мероприятие состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, в октябре 2022 года Пашинян и Алиев встречались в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина.