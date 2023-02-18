Херсон, , 11:26 — REGNUM В Херсоне украинский военный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил велосипедистку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло на улице Белинского, 7. Уточняется, что пикап без номеров, за рулём которого находился боец ВСУ, не справился с управлением и совершил наезд на девушку, которая двигалась по дороге на велосипеде.

От полученных травм велосипедистка скончалась на месте. Нетрезвый водитель скрылся с места ДТП с помощью сослуживцев.

«Чтобы замести все следы, после приехала группа военных, которые забрали пикап, посадили в фургон пьяного военнослужащего и скрылись в неизвестном направлении», — сообщил источник агентства, добавив, что виновник не понёс никакой ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилой мужчина погиб под колёсами мусоровоза на улице Болотниковской в Москве.