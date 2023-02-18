Киев, , 11:44 — REGNUM В Киеве, а также Одесской, Киевской и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

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По её информации, отключения света в этих областях вводятся из-за угрозы ракетной атаки.

Уточняется, что это является вынужденным превентивным шагом, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае взрывов на этих объектах.

Как передавало ИА REGNUM, в Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. В результате взрывов в Харькове повреждены цеха одного из предприятий.