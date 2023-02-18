Захарова: Молдавия вряд ли изменит курс в отношении России после формирования нового правительства

Москва, , 11:13 — REGNUM Курс Молдавии в отношении России после формирования нового правительства вряд ли претерпит изменения, несмотря на то, что Москва остаётся открытой для сотрудничества с Кишинёвом. Об этом 18 февраля говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, изменения в составе молдавского правительства носят косметический характер, поскольку 11 из 15 его членов сохранили свои посты.

«Поэтому, к сожалению, курс Кишинёва в отношении России вряд ли изменится», — отметила Захарова.

Она отметила, что процесс формирования нового правительства в Молдавии сопровождался нагнетанием антироссийской риторики.

Представитель МИД добавила, что Россия со своей стороны остаётся открытой к развитию прагматичного и конструктивного сотрудничества на благо граждан обеих стран.

Напомним, 16 февраля президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с премьер-министром Дорином Речаном. В новом кабмине свои посты сохранили большинство министров из предыдущего состава, который возглавляла Наталья Гаврилица. Ликвидирована должность вице-премьера по вопросам цифровизации, а также создано министерство энергетики.