Путин приветствовал участников Ассамблеи Африканского союза
Москва, 18 февраля 2023, 11:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин поприветствовал глав государств по случаю открытия Ассамблеи Африканского союза. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства добавил, что эта авторитетная международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, в упрочении добрососедства, безопасности и стабильности в Африке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель несколько лет назад в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о сотрудничестве между Москвой и Мали, призвал Россию «не копаться на заднем дворе» Запада.
Представитель России рассказал о развитии отношений России с партнёрами из стран Африки, добавив, что этот факт «вызывает ревность» у западных стран.
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