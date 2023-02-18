Москва, 18 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал глав государств по случаю открытия Ассамблеи Африканского союза. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

«За годы своего существования Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Глава государства добавил, что эта авторитетная международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, в упрочении добрососедства, безопасности и стабильности в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель несколько лет назад в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о сотрудничестве между Москвой и Мали, призвал Россию «не копаться на заднем дворе» Запада.

Представитель России рассказал о развитии отношений России с партнёрами из стран Африки, добавив, что этот факт «вызывает ревность» у западных стран.

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