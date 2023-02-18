СК будет просить арестовать мужчин, захвативших заложников в магазине в центре Москвы

Москва, , 11:16 — REGNUM Следствие планирует предъявить обвинение задержанным за захват заложников в цветочном магазине в центре Москвы. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в информации ГСУ.

Уточняется, что фигуранты задержаны по статье 91 УПК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля двоих мужчин задержали правоохранители в цветочном магазине в Москве, где те удерживали покупателей и женщину-продавца. У одного из нападавших был травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.

Ранее в Минусинске Красноярского края пьяный мужчина попытался выбросить с пятого этажа своего годовалого ребёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: СК РФ: по факту захвата заложников в магазине Москвы завели уголовное дело