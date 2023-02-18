Москва, 18 февраля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Следствие планирует предъявить обвинение задержанным за захват заложников в цветочном магазине в центре Москвы. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в информации ГСУ.

Уточняется, что фигуранты задержаны по статье 91 УПК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля двоих мужчин задержали правоохранители в цветочном магазине в Москве, где те удерживали покупателей и женщину-продавца. У одного из нападавших был травматический пистолет.

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