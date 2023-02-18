Вдова тренера, погибшего в в ходе спецоперации нашла деньги на соревнования в память о муже

Верхотурье, Свердловская область, , 11:04 — REGNUM Вдова лыжного тренера из Свердловской области Олега Литовских, который погиб в ходе специальной военной операции, нашла деньги на организацию соревнований в память о нём. Об этом 18 февраля пишет портал E1.ru.

«После публикации со мной связался Фонд святой Екатерины, нам предложили поддержку. Мы быстро согласовали смету, теперь соревнования точно состоятся», — сказала вдова тренера Кристина.

По её словам, семья хочет проводить соревнования имени Олега Литовских ежегодно. В нынешнем году соревнования пройдет 9 марта, в день рождения тренера.

В конце сентября Литовских был призван в ВС РФ в ходе частичной мобилизации, а спустя месяц погиб. У него остались родители, жена и маленький сын.