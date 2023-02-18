Верхотурье, Свердловская область, 18 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Вдова лыжного тренера из Свердловской области Олега Литовских, который погиб в ходе специальной военной операции, нашла деньги на организацию соревнований в память о нём. Об этом 18 февраля пишет портал E1.ru.

Цитата из видео из семейного архива Олег Литовских

«После публикации со мной связался Фонд святой Екатерины, нам предложили поддержку. Мы быстро согласовали смету, теперь соревнования точно состоятся», — сказала вдова тренера Кристина.

По её словам, семья хочет проводить соревнования имени Олега Литовских ежегодно. В нынешнем году соревнования пройдут 9 марта, в день рождения тренера.

В конце сентября Литовских был призван в ВС РФ в ходе частичной мобилизации, а спустя месяц погиб. У него остались родители, жена и маленький сын.