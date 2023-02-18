Москва, , 11:15 — REGNUM Мощную вспышку зафиксировали на Солнце в ночь на 18 февраля. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Солнце NASA

Согласно графику, сильная вспышка класса Х произошла незадолго до полуночи, до этого были зафиксированы слабые вспышки класса С.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января 2023 года на Солнце также произошла сильная вспышка класса X1.9.