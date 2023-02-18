В Сербии назвали последствия введения санкций против России
Белград, 18 февраля 2023, 10:49 — REGNUM Если Сербия введет санкции против России, то может лишиться поставок газа. Об этом 18 февраля написало местное издание Danas.
«Тогда возникнет неразрешимая проблема со снабжением потребителей газа в нашей стране», — говорится в статье.
Отмечается, что конкуренты России сейчас не способны обеспечить Европу, и в том числе Сербию, таким количеством газа, которое требуется.
Также авторы статьи допустили, что Белград может столкнуться и с другими ответными мерами Москвы и потеряет важного внешнеполитического союзника.