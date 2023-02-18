Белград, 18 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Если Сербия введет санкции против России, то может лишиться поставок газа. Об этом 18 февраля написало местное издание Danas.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Тогда возникнет неразрешимая проблема со снабжением потребителей газа в нашей стране», — говорится в статье.

Отмечается, что конкуренты России сейчас не способны обеспечить Европу, и в том числе Сербию, таким количеством газа, которое требуется.

Также авторы статьи допустили, что Белград может столкнуться и с другими ответными мерами Москвы и потеряет важного внешнеполитического союзника.