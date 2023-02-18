Берлин, , 10:49 — REGNUM В Германии с начала спецоперации России на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на министерство финансов ФРГ.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информацию газеты, данная сумма включает активы физических и юридических лиц, которые попали в санкционный список Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, по словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, стоимость замороженных в Евросоюзе активов российских организаций и физлиц составляет €21,5 млрд. При этом США и союзники по G7 готовятся ввести новый масштабный пакет антироссийских санкций.