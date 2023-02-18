Берлин, 18 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Германии с начала спецоперации России на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на министерство финансов ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

По информацию газеты, данная сумма включает активы физических и юридических лиц, которые попали в санкционный список Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, по словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, стоимость замороженных в Евросоюзе активов российских организаций и физлиц составляет €21,5 млрд. При этом США и союзники по G7 готовятся ввести новый масштабный пакет антироссийских санкций.